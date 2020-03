Woolworth in Erle baut neu – Rewe kommt dazu

Karl: Nahversorgung in Erle verbessert sich

Gute Nachrichten für Erle wurden gestern im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss verkündet.

Markus Karl, CDU-Stadtverordneter und Vorsitzender der CDU-Erle: „Woolworth in Erle hat am jetzigen Standort ein zusätzliches Grundstück in Richtung Schulstraße erworben. Die gesamte

Fläche wird von Woolworth neu geplant und bebaut.

Nach der Fertigstellung wird neben Woolworth auch ein Rewe-Markt in das neue Gebäude einziehen.

Die CDU-Erle freut sich über die guten Nachrichten für den Stadtteil. Zusammen mit dem neuen Penny-Markt an der Cranger Straße 283 wird sich dann die Nahversorgungssituation in Erle deutlich verbessert haben.“