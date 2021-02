GE. Die IG BCE Bezirk Gelsenkirchen hat einen Weg gefunden, trotzt der Covid-19-Pandemie einen neuen Bezirksvorstand zu wählen. Rund 100 Delegierte trafen sich auf dem Parkplatz der RAG Montan Immobilien, um an der alle vier Jahre stattfindenden Bezirksdelegiertenkonferenz der IG BCE teilzunehmen. Die Konferenz fand im Format "Autokino" statt. So konnte mit Abstand, Trennung durch die Fahrzeuge sowie weiterer Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln eine sichere Konferenz im Sinne des Vereinsrechts in Präsenz durchgeführt werden.

Neben der Wahl eines neuen Bezirksvorstandes, wurden Anträge zu sozial-, gewerkschafts- und wirtschaftspolitischen Themen beraten und verabschiedet. Diese werden im Nachgang und Rahmen der demokratischen Strukturen bis hin zum Gewerkschaftskongress gehen. „Wir machen das mit den Fähnchen“ wurden Wortmeldungswünsche signalisiert. Alle Delegierten und Gäste waren engagiert dabei und trotzten der Kälte.

Die Zukunftsgewerkschaft in Bewegung ist das Thema für die IG BCE. Der Zukunftsprozess mit Perspektiven für Beschäftigung und Innovationen bis 2030 stellt uns angesichts von Industrie und Arbeitswelt sowie der Gesellschaft im Umbruch vor große Herausforderungen. Diesen wollen wir mit einem modernen Transformationsansatz begegnen. Für alle, für die die IG BCE eine Herzensangelegenheit ist, ist nun der Diskussions- und Beteiligungsprozess eröffnet. Dazu hat der Vorsitzende der IG BCE Michael Vassiliadis ausdrücklich ermuntert.

Der Bezirk Gelsenkirchen der IG BCE betreut über 20.000 Mitglieder in den Städten Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck und Essen. Die IG BCE betreut neben den Branchen Bergbau, Chemie und Energie auch die Papiererzeugung, sowie Wohnungswirtschaft, IT- und auch Labordienstleistungen.