Wie gefährlich sind Alkohol, Nikotin, Legal Highs und Cannabis für den Körper? Um Fragen wie diese ging es beim „Suchtpräventionstag“, zu dem das Team Jugendschutz des städtischen Referats Kinder, Jugend und Familien in Kooperation mit dem Gesundheitsamt, der Koordinierungsstelle Gesundheitsplanung und dem Kontaktcentrum Gelsenkirchen eingeladen hatte.

Ganze Schulklassen fanden den Weg ins Hans-Sachs-Haus, um sich an verschiedenen Aktionspunkten zu informieren, was durch die Einnahme von Drogen mit ihnen passiert.

Im Mittelpunkt des Suchtpräventionstages standen die meist verwendeten Suchtmittel Alkohol, Nikotin, Legal Highs und Cannabis.

An verschiedenen Ständen hatten die Schüler die Möglichkeit, sich wie bei einer Messe selbstständig über die Substanzen zu informieren und ihr Wissen, ihre Einstellung und ihr Verhalten zu reflektieren.

Ziel war es, dass die Schüler ihr Wissen erweitern und ihre eigene Einstellung zu Drogen hinterfragen können. Der Tag sollte zudem zu Verhaltensänderungen anregen.

Auch wenn die verschiedenen Stationen jugendgerecht aufbereitet waren, konnte man doch beobachten, wie erstaunt manch ein Jugendlicher war, als er am eigenen Leib erfahren musste, was die verschiedenen Suchtmittel mit ihm, seiner Einschätzung von Gefahren und der Orientierung in ganz alltäglichen Situationen anstellen.

Bleibt zu hoffen, dass die beim Suchtpräventionstag gemachten Erfahrungen im Gedächtnis bleiben.