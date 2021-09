Am Sonntag. 12. September. 2021 empfängt das Team von der Albert-Schweitzer der FC Horst 59 in der Kreisliga A die Zweitvertretung von SV Zweckel, beide Team sind bisher noch ohne Punktgewinn.

Will der FC Horst 59 den schwachen Saisonstart hinter sich lassen, muss gegen die Zweitver-tretung von SV Zweckel das Heimspiel gewonnen werden.

Am zweiten Spieltag kassierte der FC Horst 59 beim Nachbarn an der im Horster Fürstenbergstadion gegen den BV Horst – Süd durch eine 2:1 Niederlage die zweite Saisonniederlage Süd.

Auch der SV Zweckel II verlor gegen den BV RENTFORT 1919/46 II mit 4:6 und steckte damit auch die zweite Niederlage in dieser Saison ein.

Die Zuschauer können sich am Sonntag ab 13:00 Uhr auf eine Spannende Partie freuen.