Die 1. Damen Mannschaft des TC Rot-Gelb Horst kann es kaum erwarten. Nach dem langen Lockdown, der auch den Tennisbereich hart getroffen hat, darf jetzt wieder im normalen Rahmen trainiert werden, und mit einer Woche Verzögerung starten nun auch die Mannschaftsspiele.

Am 6. Juni dürfen die Horster Damen ihre „Schlagkraft“ endlich wieder unter Beweis stellen. Im ersten Mannschaftsspiel der Sommersaison 2021 haben die Horsterinnen, die wiederum in der Bezirksliga aufschlagen, den TC Grün-Weiß Bochum zu Gast.

Um Zuschauerunterstützung dürfen wir im Moment noch nicht bitten, aber auch das wird sich ja hoffentlich in den nächsten Wochen lockern, so dass wieder „richtig Leben auf die Anlage an der Sandstraße kommt“, die von vielen fleißigen Händen in den letzten Wochen liebevoll instandgesetzt und auf Hochglanz gebracht wurde.