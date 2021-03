Der 30-jährige Stürmer Güngör Kay hat in seiner Karriere schon viele Stationen hinter sich. Der gebürtige Horster hat seine Karriere bei STV Horst-Emscher Husaren begonnen.

Mit 10 Jahren wechselte er ins NLZ zum VfL Bochum, wo er 9 Jahre spielte.

Güngör galt in der U19 als eines der größten Sturm-Talente im Ruhrgebiet. Er wechselte von Bochum zum 1. FC Nürnberg.

Beim 1. FC Nürnberg war er gemeinsam mit Ilkay Gündogan im Aufgebot der Profis. Von Nürnberg wechselte er zurück ins Ruhrgebiet zu RW Essen bevor er in die türkische 2. Liga wechselte.

Danach spielte er für diverse türkische Zweit- und Drittligisten, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid, Rot-Weiß Oberhausen, FSV Duisburg, SG Wattenscheid 09 und zuletzt bei DJK TuS Hordel. In 115 Regionalligaspielen ist „Günni“ auf 37 Tore gekommen.

Wir freuen uns sehr, dass „Günni“ nun, nachdem er bereits seit einem Jahr unsere B-Jugend trainiert, auch als Spieler für Horst 08 auflaufen wird!

Güngörs Statement zum Wechsel: „Das Paket bei Horst 08 als Trainer und Spieler hat einfach perfekt gepasst. Ich wohne in Horst und fühle mich hier als Trainer im Verein bereit sehr wohl. Das Umfeld war für mich sehr ausschlaggebend. Ich habe in Horst angefangen zu spielen und möchte gerne auch in Horst aufhören zu spielen. Ich bedanke mich bei den Offiziellen des SV Horst 08 für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer Marcel Radke. Ich hoffe auf eine erfolgreiche Saison bei den Senioren - am besten mit einem Aufstieg. Horst 08 ist als Landesligist ein sehr gut aufgestellter Verein. Ich freue mich sehr!“

Marcel Radke zur Verpflichtung: „Güngör passt sportlich und menschlich super in unsere Truppe. Die Jungs werden von seiner großen Erfahrung in höherklassigen Ligen profitieren können. Wir freuen uns riesig, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Er wird uns offensiv einen großen Schritt nach vorne ermöglichen.“