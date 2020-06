Die Spielfreude nach der langen Tennispause war sowohl der 1. Damenmannschaft als auch der 1. Herrenmannschaft des TC Rot-Gelb Horst deutlich anzumerken.

Lina Vogel, Chiara Thomas, Katharina Rieck, Mara Vogel, Lisa Winkler und Anna Brauer (von links auf dem Foto) ließen ihren Gegnerinnen vom TC Blau-Weiß Harpen keine Chance und starteten mit einem klaren 8 : 1 Sieg in die Saison.

Die 1. Herrenmannschaft erkämpfte sich in teilweise hochklassigen Matches gegen die Herren des TC Haus Wittringen ein 3 : 3 nach den Einzeln, muss aber am nächsten Samstag in die Verlängerung, da die Begegnung wegen Dauerregen abgebrochen werden musste.