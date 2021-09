GE-Buer. Nichts geschenkt bekamen die Vertreter der Gelsenkirchener Reitvereine beim WBO-Turnier des LRFV Gelsenkirchen-Buer am vergangenen Wochenende.

Besucher und Zuschauer bekamen jedoch einige spannende Wettbewerbe zu sehen.

Die höchsten ausgeschriebene Prüfungen des Turniers, ein Dressurreiterwettbewerb Klasse L ging an Amelie Teigeler vom LRFV Recklinghausen mit "Top Niklas".

Der Präzisionsspringwettbewerb 100cm an Leonie Dicker vom ZRFV Dorsten mit "Cahermoyle Pet."

Ansonsten kann sich die Ausbeute für Gelsenkirchen mit 39 errungenen Schleifen sehen lassen.

Am Samstag gewann Jasmin Gutowski vom ZRFV GE-Scholven den Dressurreiterwettbewerb Klasse A. Lisa Siegele, vom Gastgeber Buer mit "Girlie", kam auf Platz drei und Laura Crosberger, mit "Voldemort" auf Platz sechs.

Lisa Siegele startet für Buer mit Girlie und holte zwei mal den dritten und einmal den sechsten Platz.

Foto: Archiv reitsportinfos.de

Foto: Archiv reitsportinfos.de hochgeladen von Alina Klos

Der nächste Sieg ging an Emilia Weber von der RG Stall Prost. Mit "Der feine Prinz P" gewann sie den Dressurwettbewerb Klasse E.

Weitere vordere Platzierte hier waren auf Platz 2 Sarah Berghane (Resser RV) auf "Level of Concern" und Christina Falk mit "Dream Girl 59".

Auf Platz vier kam Sarah Specht aus Buer mit "Anton" und auf Platz fünf Charlotte Landau (Buer) mit "Philharmony".

Im Dressurreiterwettbewerb Klasse E waren Emilia Weber (Prost) und "Der feine Prinz P" zweite vor den Bueranerinnen Charlotte Landau mit "Philharmony" und Lea Sophia Verwoerd mit "Tender 14".

Anna Reinhold und "Cartouche H" aus Buer gewannen den Stilspringwettbewerb Klasse E und im Reiterwettbewerb Schritt-Trab gingen die Plätze zwei und drei an Charlotte Harras (Resse) mit "Cannon" 15 und Hagen Wetter (Buer) auf "Lieschen".

Sonntag eroberten sich Lisa Siegele und "Girlie" im Dressurwettbewerb Klasse E einen weiteren dritten Platz und Charlotte Landau mit "Philharmony" gewannen den Dressurreiterwettbewerb.

Einen der Reiterwettbewerbe Schritt-Trab-Galopp gewann Sina Kulisch (Buer) mit "Sandy".

Zweite Plätze gingen an Emma Bechtel (Buer) mit "Sandy" und Charlotte Harras (Resse) auf "Cannon 15". Dritte Plätze gingen an Emma Rattay (Resse) mit "White Fire 8" sowie für Buer an Ben Kirchberg auf "Girlie", Maya Urbanski auf "Gerry" und Pia Rosse mit "Anton".