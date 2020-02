Die Basketballer des FC Schalke 04 gewannen das wichtige Auswärtsspiel gegen das Team Ehingen Urspring. Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt holten die Königsblauen am 23. Spieltag der zweiten Basketball-Bundesliga ProA einen verdienten 90:81-Sieg und sicherten sich so auch den direkten Vergleich.

Da die direkte Konkurrenz aus Quakenbrück und Schwenningen Siege vorlegte, erhöhte das den Druck auf die Schalker Basketballer. Zudem fiel neben Migel Wessel, der mit einer Mandelentzündung in Gelsenkirchen blieb, auch Lavon Hightower aus.

Das Team von Headcoach Alexander Osipovitch behielt von Beginn an die Nerven und legte einen furiosen Start in die Partie hin. Neuzugang Tucker Haymond erzielte die ersten Punkte des Abends und der wiedergenesene Center Adam Touray zeigte mit zwei krachenden Dunkings, dass sich die Königsblauen viel vorgenommen hatten. Kapitän Courtney Belger legte einen weiteren Dunking oben drauf und sorgte damit nach sechs gespielten Minuten erstmals für eine zweistellige Führung (10:20). Bis zum Ende des Viertels konnten die Knappen diese noch ausbauen. 17:29 stand es nach den ersten zehn Minuten.

Brandon Alston, Neuzugang der Gastgeber, erzielte die ersten beiden Punkte im zweiten Spielabschnitt. Das Team von Alexander Osipovitch ließ auch im zweiten Viertel nicht nach und überrollte Ehingen regelrecht. In der Defense stand es sicher und in der Offense traf der S04 die richtigen Entscheidungen. Vor allem Tucker Haymond zeigte eine starke Leistung in seinem zweiten Spiel für den S04 und netzte zwei Dreier ein. Bis zur Halbzeitpause bauten die Knappen ihre Führung sogar auf 20 Punkte aus. Mit einem komfortablen 32:52 ging es zum Pausentee in die Kabinen.

Spannendes dritte Viertel

Das dritte Viertel startete aus Sicht der Knappen mit einem Dreier von Shavar Newkirk optimal, doch im Anschluss kämpfte sich Ehingen Urspring immer weiter in die Partie. Beim Stand von 44:49 foulte Björn Rohwer den Ehinger Akim-Jamal Jonah. Da das Foul als unsportlich gewertet wurde, erhielten die Ehinger nicht nur zwei Freiwürfe, die Jonah beide verwandelte, sondern auch noch Ballbesitz. Erneut traf Jonah, dieses Mal sogar von jenseits der Drei-Punkte-Linie. Beispielhaft für den Schalker Willen an diesem Abend: Björn Rohwer ließ dies nicht auf sich sitzen und wurde im Anschluss beim Wurf an der Dreierlinie von jenem Jonah gefoult und traf drei Mal von der Freiwurflinie. Im Anschluss legte er dann noch mit einem getroffenen Dreier nach (51:65). Am Ende des dritten Viertels kamen die Baden-Württemberger jedoch auf 61:73 heran, das Viertel entschieden sie dabei mit 29:21 für sich.

Im letzten Spielabschnitt wurde es dann noch einmal spannend. Ehingen war nun endgültig im Spiel angekommen und wurde von den Zuschauern lautstark nach vorne gepeitscht. So schmolz der Vorsprung zwischenzeitlich auf nur noch vier Punkte (78:82) und nicht wenigen Schalke-Fans wird in dieser Phase des Spiels das Herz in die Hose gerutscht sein. Doch nicht so bei der Mannschaft von Alexander Osipovitch, die weiter konzentriert zu Werke ging. Johannes Joos gab mit einem weiteren krachenden Dunking die passende Antwort und Shavar Newkirk sowie Tucker Haymond legten mit weiteren Punkten nach. Am Ende behielt der S04 die Nerven und ließ sich den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Mit einem verdienten und am Ende auch souveränen 90:81-Sieg und dem gewonnenen direkten Vergleich machten die Schalker sich auf die lange Heimreise aus Ehingen.

Am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, steht bereits das nächste Heimspiel auf dem Programm. Dann sind die Kirchheim Knights zu Gast in der Willy-Jürissen-Halle. Tickets sind online im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.