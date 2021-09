GE. Das Generationennetz Gelsenkirchen ist im Juli mit dem Projekt BEWEGTplus gestartet.

Gemeinsam mit vielen Akteuren vor Ort soll beteiligungsorientiert der Stadtteil Hassel für Ältere bewegungsfreundlicher gestaltet und gesundheitsförderliche Alltagsangebote geschaffen werden.

Bestehende Möglichkeiten im Stadtteil zur Gesundheitsförderung sollen besser bekannt und nutzbar gemacht oder altersfreundlich ausgebaut werden.

Dazu gehört auch die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote zu verbessern oder vielfältige niederigschwellige Treffpunkte für Bewegung zu initiieren.

Die Auftaktveranstaltung findet am Samstag, 15. September, von 15 bis 17 Uhr, im Begegnungszentrum der DITIB Moscheegemeinde, Am Freistuhl 14- 16, statt. Bürger aus dem Stadtteil können sich an diesem Nachmittag über das drei Jahre angedachte Projekt informieren.

Die 3G-Regel ist zu beachten, eine Teilnahme ist nur mit Immunisierungsnachweis oder aktuellem Coronatest möglich.