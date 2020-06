Nach dem erfolgreichen Saisonstart am vorigen Wochenende konnte die sowohl die 1. Damen- als auch die 1. Herrenmannschaft des TC Rot-Gelb Horst an diesem Wochenende wieder punkten. Beide Mannschaften setzten sich damit an die Tabellenspitze in der Bezirksliga.

Die 1. Herren waren Samstag und Sonntag am Start. Die wegen Regen vertagte Begegnung gegen den TC Haus Wittringen konnten die Horster nach den Doppeln mit 5 : 4 am Samstag für sich entscheiden. Am Sonntag bewiesen sie wiederum ihre Spielstärke und kamen mit einem 6 : 3 Sieg gegen den TC Kirchhörde nach Hause.

Auch die Horster 1. Damenmannschaft setzte sich mit dem 2. Saisonsieg und einem klaren 9 : 0 gegen die Damen von Grün-Weiß Herne wieder in Szene. Besonders die an Position 1 spielende Katharina Schwabe konnte mit einer super Leistung beeindrucken. Trotz Mittagshitze setzte sie sich gegen ihre um 5 Leistungsklassen höher gesetzte Gegnerin im 3. Satz durch, und das, obwohl das Match bei 2 : 5 im entscheidenden Satz schon fast verloren geglaubt war. Das Endergebnis von 2 : 6, 6 : 1 und 7 : 5 sorgte für Begeisterungsstürme auf der Horster Terrasse.

Die rot-gelbe Herren 30 Mannschaft startete leider mit einer Niederlage in die Saison.