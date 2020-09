Der Vivawest-Marathon kann coronabedingt 2020 nicht wie gewohnt stattfinden, trotzdem wird es eine Ergebnisliste geben: Denn bis Sonntag, 4. Oktober, haben Läufer aus ganz Deutschland die Möglichkeit, sich über die neue Tracking-App des Vivawest-Marathon beim „Virtual Run“ miteinander zu messen. Absolviert werden können alle Disziplinen, die auch bei der regulären Veranstaltung angeboten werden.

Vom 6km-Family & Friends-Lauf und dem Evonik-Schulmarathon über den Halbmarathons bis hin zur vollen Marathondistanz: Die eigens für den virtuellen Lauf produzierte App trackt jeden gelaufenen Kilometer, unterteilt nach Frauen und Männern.

Jedes Ergebnis wird festgehalten und kann in einer Liste für jeden Finisher abgerufen werden. Der Virtual Run und die App, die im entsprechenden App-Store oder über die Homepage des Vivawest-Marathons heruntergeladen werden kann, sind für alle TeilnehmerInnen kostenlos. Bisher haben sich über 1.500 User die App auf ein Endgerät heruntergeladen.

„Der Virtual Run des Vivawest-Marathons ist eine klasse Idee. Durch Corona fallen so viele Veranstaltungen und Gemeinschafts-Erlebnisse aus, daher sollten wir die Chance nutzen, uns zu bewegen und miteinander zu messen. Ich freue mich auf die Challenge mit tausenden anderen Sportlern“, sagt der ehemalige Weltklasseathlet und jetzige Botschafter des Vivawest-Marathons, Jan Fitschen.

Das sieht auch Annika Vössing so. Die Vorjahressiegerin des Vivawest-Marathons freut sich darauf, mit ihrem Lauf über die Halbmarathondistanz via App in der Ergebnisliste des virtuellen Vivawest-Marathon zu erscheinen. „Ich werde meine persönliche Bestzeit angreifen und versuchen, unter 1:20 Stunde zu laufen. Die App ist eine super Sache, so sind die Läufer trotz Corona vereint“, so Vössing.

„Die Lauf-App gibt vielen Menschen wenigstens virtuell die Gelegenheit, mit anderen Laufsport-Fans eine sportliche Herausforderung zu meistern – ganz im Sinne des Vivawest-Marathons. Wir sind gespannt auf die zahlreichen Ergebnisse und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und tolle Leistungen“, sagt Vivawest-Geschäftsführer Dr. Ralf Brauksiepe.

Wo gelaufen wird, ist nicht relevant, die Läufer können direkt vor ihrer Haustür starten. Im Mittelpunkt sollen Spaß und Bewegung, aber natürlich auch ein Stück weit der virtuelle Wettkampf stehen. Jeder Teilnehmer kann über die Virtual Run-App Fotos vom Lauf hochladen und mit der Lauf-Community teilen. „Die Corona-Pandemie hat im positiven Sinne dazu geführt, dass immer mehr Menschen laufen. Es würde uns freuen, wenn wir dazu beitragen können, dass die gelaufenen Trainingskilometer tausender Läufer nicht ganz umsonst sind und in einer Art gemeinsamen Wettkampf münden“, sagt Christian Okon, Geschäftsführer der veranstaltenden MMP Event GmbH.