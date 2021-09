GE. Sybille Möllensiep und Wolfgang Thamm vom SUS Schalke 96 waren die beiden einzigen Leichtathleten eines Gelsenkirchener Vereins, die sich auf den Weg nach Baunatal zu den deutschen Meisterschaften der Senioren machten.

Die Ausbeute konnte sich aber sehen lassen. Wolfgang Thamm (M 75) lief über 5.000 Meter ein kontrolliertes Rennen. Er bestimmte in der Verfolgergruppe hinter dem klaren Favoriten Dieter Kohlhammer aus Berlin von Beginn an das Tempo. Erst mit einer Tempoverschärfung bei 4.000 Meter gelang es ihm, den letzten Konkurrenten aus der Gruppe abzuschütteln und sich in 23:50,09 Minuten die Silbermedaille zu sichern.

Sybille Möllensiep war in ihrem letzten Jahr in der Altersklasse W 55 als Achte der Meldeliste für die 5.000 Meter angereist. Mit einer Verbesserung ihrer Saisonbestzeit um 16s auf 21:13,15 Minuten erkämpfte sie sich am Ende noch Rang Fünf und konnte ebenfalls mit ihrer Leistung zufrieden sein.