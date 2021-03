Am Freitag, 19. März, findet der nächste internationale Klimastreik von Fridays For Future statt. In Gelsenkirchen wird es eine Fahrraddemonstration durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung geben.

Die Aktion, die die erste Fahrraddemo von Fridays For Future Gelsenkirchen sein wird, wird um 13 Uhr vor dem Hans-Sachs-Haus beginnen. Von dort aus fährt der Demozug eine Route durch die Innenstadt und endet auf dem Heinrich-König-Platz, wo um 13.45 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Darüber hinaus finden an diesem Tag auch weitere dezentrale Protestaktionen, zum Beispiel mit Straßenkreide, in Gelsenkirchen statt. Die FFF-Ortsgruppe Gelsenkirchen feiert dabei auch ihr zweijähriges Bestehen mit einem Video auf Instagram, das einen Rückblick auf die Aktionen der letzten zwei Jahre gibt.

Die Aktionen werden mit einem Hygienekonzept durchgeführt, was das Tragen von Masken während der Kundgebungen und Abstände auch während des Fahrradfahrens vorsieht, um aufgrund der aktuellen Infektionslage einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.

Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises wird am 19. März eine konsequente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen statt leerer Versprechen gefordert. Die CO2-Emissionen müssen rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung auf maximal 1,5-Grad-Celsius zu begrenzen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird neben den Aktionen in Präsenz auch digital gestreikt.

In Gelsenkirchen geht es auch konkret um das Thema Verkehr. Laut Referat Umwelt sind die CO2-Emissionen im Verkehrssektor seit 1990 nicht gesunken, obwohl sie ein Drittel der gesamtstädtischen Emissionen ausmachen. Daher fordern wir eine Verkehrswende weg vom Auto und hin zu Fahrrad und Nahverkehr. Besonders in den Stadtzentren könnte man mit dem Fahrrad schnell und bequem fast überall hinkommen, aber oft fehlt angemessene Radinfrastruktur. Hier muss die Politik viel schneller als bisher ausbauen.

Besonders in den Innenstädten können außerdem manche Bereiche für den Autoverkehr gesperrt werden, um mehr Platz für Fuß- und Radverkehr, Grünflächen und Gastronomie zu schaffen.

Unterstützt wird FFF bei der Aktion von ADFC Gelsenkirchen und ver.di Jugend Mittleres Ruhrgebiet.