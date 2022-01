GE. Die Kinderburg im Gesundheitspark Nienhausen ist durch eine Vielzahl von Angeboten für Kinder und Jugendliche längst zu einem attraktiven und beliebten Ort für Familien geworden. Besonders der vor einigen Jahren durch den Verein Ziegenmichel angelegte große Kinderspielplatz entwickelte sich zu einem echten Highlight.

Die Fläche ist täglich zugänglich und wird durch engagierte Spielplatzbetreuer gepflegt und instandgehalten. Die Mitarbeiter der gemeinsamen Maßnahme des Ziegenmichel mit dem IAG Gelsenkirchen beaufsichtigen die Spielfläche zwischen 9 Uhr und 18 Uhr und stehen gern als Ansprechpartner zur Verfügung. Kinder und Jugendliche können kostenlos Spielzeuge ausleihen, darunter Sandspielzeuge, Bälle, Bobby-Cars und vieles mehr.

Erweiterung des Angebots durch Go-Karts

Um der dringenden Nachfrage der Kinder nach Fahrmöglichkeiten nachzukommen und so auch eine launige Möglichkeit der Parkerkundung zu schaffen, wurde nun auch noch ein Fuhrpark an kleinen und großen Go-Karts angeschafft. Die robusten Fahrzeuge wurden durch die Finanzierung der Stadt und eine großzügige Sachspende der Firma Düsing Gelsenkirchen ermöglicht und können ab sofort an der Spielzeugausgabe ausgeliehen werden. Axel Barton, Fraktionsvorsitzender der SPD: „Es ist einfach toll zu sehen, wie das Angebot hier stetig wächst und mit welchem Engagement die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier wirken. Hier ist einfach ein schöner Ort für Kinder und ganze Familien entstanden, den es sich zu besuchen und zu unterstützen lohnt!“

Lutz Dworzak, Vorsitzender Ausschuss für Arbeit und Soziales im Rat der Stadt, ergänzt: „Die Erweiterung des Angebots durch die Go-Karts in Verbindung mit der Möglichkeit, auf diese Weise den ganzen Park zu erkunden, ist eine großartige Idee“, und fügt augenzwinkernd hinzu, „Hier werden sicherlich noch einige Rennen innerhalb der Familie ausgefahren. Wir wünschen allen allzeit gute Fahrt!“