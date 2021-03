Besonders hart betroffen sind durch Corona Obdachlose und Bedürftige, die auch sonst nur auf Spenden hoffen können. Deshalb möchte die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) insbesondere diesen Menschen helfen und hat den Initiatoren der Gutscheinaktion von „Warm durch die Nacht“ jetzt 100 Essensgutscheine für eine warme Mahlzeit im Wert von jeweils fünf Euro gespendet.



Bereits in der Adventszeit hatte die SMG über die Plattform „Gerne Gelsenkirchen“ gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen die Aktion „Wir machen Eure Wünsche wahr“ ins Leben gerufen und so vielen Menschen ihre Herzenswünsche erfüllt. Dabei konnten die Bürger Vorschläge machen, wer in den Genuss dieser kleinen Geschenke kommen sollte. Schon hier hatte sich gezeigt, dass viele Bürger vor allem auch Obdachlosen helfen wollten, woraufhin SMG und Stadt Gelsenkirchen kurz vor Weihnachten zusammen mit „Warm durch die Nacht“ die Verteilung einer heißen Gulaschsuppe und Süßigkeiten organisiert hatten.

Mit der aktuellen Spende an „Warm durch die Nacht“ wurde diese Idee in etwas abgewandelter Form noch einmal aufgegriffen und findet hoffentlich weitere Nachahmer. Weitere Infos zur Gutscheinaktion findet man unter www.gepa-wddn.ruhr/spenden.