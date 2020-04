Am Mittwochabend, 08.04.2020 erreichte die Notruf- und Service Zentrale des DRK Gladbeck ein Hilfeersuchen der Polizei Münster. In Amelsbüren werden Rettungshunde benötigt um ein vermisstes Kind zu suchen. Der Notruf- und Service Zentrale alarmierte die notwendigen Rettungshundestaffeln gemäß Alarm- und Ausrückordnung.

Die Rettungshundeführer mit ihren Hunden machten sich auf dem Weg zum Einsatzort und konnten am Abend Erfolg vermelden.

Kind wohlbehalten aufgefunden.

Dank an die ehrenamtlichen Rettungshundeführer, die auch in der jetzigen Coronazeit 24 Stunden am Tag für Sucheinsätze zur Verfügung stehen.