Das ist was für Musikfans, die nicht unbedingt auf "Humba Humba Täterätätä" stehen: Sie sind am Samstag, 22. Februar, im "Musik-Pub" in Ellinghorst, Eikampstraße 93, an der richtigen Adresse.

Ab 20 Uhr wird dort die "Double Bass Blues Band" auftreten. Freuen dürfen sich die fünf Musiker auf ein waschechtes Heimspiel, stammen die Herren doch allesamt aus Gladbeck und den umliegenden Städten.

Zum Repertoire der Band gehören Blues-Songs von Albert King & Stevie Ray Vaughan bis hin zu eher fetzigen Rock-Hymnen von ZZ Top. Aber nicht nur Blues-Klassiker sind die Stärken der Band, sondern auch die Art und Weise, wie Stücke, die eher dem Rock entsprungen sind, individuell interpretiert werden. Die offene Art des Gitarrenspiels, gepaart mit eine gefühlvollen Gesangsstimme und begleitet von Saxophon sowie Bluesharp zeugen von der Leidenschaft der Bandmitglieder für den Blues. Das Programm der "Double Bass Blues Band" ist wie der Blues selbst: Spirituell, leidenschaftlich - aber eben auch von Kummer und Schmerz erfüllt.

Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro gibt es an der Abendkasse.