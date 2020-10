Anfang Oktober war das "Fair Mobil" an der Anne-Frank-Realschule zu Gast, um mit den Schülerinnen und Schülern des 5. Jahrgangs einen Projekttag zu gestalten. Dieses soziale Projekt des Jugendrotkreuzes brachte einen Parcours an die Schule, der für die Kinder die Themen Achtung und Konfliktlösung erlebnisreich begreifbar machte.

Die Kinder und Jugendlichen konnten spielerisch in der Bewältigung gestellter Aufgaben, in kurzen Diskussionen oder im Rahmen erlebnispädagogischer Elemente in kleinen Teams Probleme erörtern, Ideen austauschen oder sich in spannenden Situationen selbst erproben.

„Das war cool, wir konnten uns viel bewegen und die Aufgaben haben viel Spaß gemacht“, so Johanna aus der Klasse 5c.

Über dieses positive Echo freut sich das vierköpfige Team des Fair Mobils. Alle besitzen einen sozialpädagogisch geschulten Hintergrund und haben die zehn Stationen entwickelt, die die Fünftklässler an diesem Tag durchlaufen. Die Stationen basieren hauptsächlich darauf, dass die Schüler in Gruppen gemeinsam Aufgaben lösen, die nur im Team bewältigt werden können. Aber auch Stationen, in denen meditiert wird und die Kinder sich zu entspannen lernen, wurden an diesem Vormittag durchlaufen.

Ein Kompass für die Klasse

Als Hauptstation gilt der "Klassenkompass". Hier können die Teilnehmer im geschützten Rahmen darüber reden, was ihnen in der neuen Schule gefällt, aber auch, was ihnen noch Probleme bereitet und wo sie Konflikte spüren. Die Auswertung der Ergebnisse wird sowohl mit den Kindern als auch mit den Klassenlehrern der 5. Klassen besprochen.

Die Anne-Frank-Realschule freute sich, ihren Klassen dieses Angebot machen zu können. Und die jungen Projektteilnehmer sind begeistert: „Man muss hier viel zuhören und muss Vertrauen zu den Mitschülern haben. Dadurch wird unser Klassenzusammenhalt bestimmt besser“, meinte Josie aus der 5c am Ende dieses spannenden Tages.