An der fast ein Jahr ruhenden Abbruch-Baustelle an der Bohnekampstr. in ZWECKEL,

und Anhäufungen von Müllbergen ist seit ca. zwei Tagen

der BAGGER fleißig !



Zunächst werden anscheinend die ganzen Müllhaufen sortiert und

aufgehäufelt !?!

Die entsprechenden LKW-Lastzüge entsorgen nach und nach den Schutt & Schrott.

Im Bereich der Einmündung Schlägelstr. / Bohnekampstr. entsteht wohl die

neue Wohnanlage der :

Auszug : "Vivanium wohnen"

selbst ist in unterschiedlichen Formen der Ambulanten Pflege und häuslichen Betreuung deutschlandweit spezialisiert.

Um den individuellen Bedürfnissen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen gerecht zu werden, soll das geplante Gebäude für 36 Bewohner ein breites Spektrum unterschiedlicher Pflegeformen bieten, verteilt auf jeweils eigenständige Wohngemeinschaften. Für Menschen mit Demenz wird es eine speziell für diese Erkrankung ausgerichtete Wohnform geboten. Menschen unterschiedlichen Alters, welche eine intensivpflegerische Versorgung benötigen, leben in einem speziell dafür ausgerichteten Wohnkonzept. ---

Denn hier setzt der Bagger seine Aushebungen massiv fort !

Bleibt zu hoffen dass der ganze Müll und

die Abfallberge

, siehe Fotos, nun auch endlich entsorgt werden ! ? !

Die Rattenplage etwas eingedämmt wird ? !!