Beton-Misch-LKWs

fuhren schon, um die Sohle zu gießen,

vielfach verg. Woche, ehemals alte Bergbausiedlung Schlägel&Eisen,

für den Neubau Schlägel&Eisen GMBH, an !

Es liegt allerdings auch noch sehr viel Abriss-Müll + anderer zwecks Beseitigung und

zum abfahren an.

Sowie die letzten Altbau-Züge an der

Schlägel u. Eisen Str. weiterhin auf

ihren Abriss warten.

Und die Wild-Müllabkipperei in den Bereichen, kein Ende zu nehmen scheint ?!

Das umsetzen der Fledermaus-Kästen soll ja erst dann geschehen wenn einer der Neubauten

soweit errichtet worden ist, so die Munkelei im Vorort Zweckel ?

Ist doch höchst unwahrscheinlich bzw. unglaublich ? !

Aber wie in Sache : Waldabholzung an der Schulstr. in Gladbeck-Zweckel anscheinend vieles Unglaublich erscheint, ist derart Fledermaus Story auch möglich ? ! ?