Ein Beispiel wie man Grün

beim Klimawandel in

Gladbeck-Zweckel vernichtet !

Hier konnte man noch vor 14 Tagen, vor lauter Busch+Wald, nicht durchschauen !

Nun ist ein Blick von der Schlägelstr. bis zur Schulstr. absolut - ein freier Blick - !



Und niemand seitens unserer gewählten Politiker

geschweige die Grünen schreien auf ??

Ist die Posten-Verteilerei doch wichtiger als die Politik die sie "vorgeblich" vertreten ?

Dieser - Klimanotstand- doch nur eine Farce ?!?

Wie stand auf der HP-unserer Stadt Gladbeck zu lesen:

Klimanotstand 2019

Mit dem Ausrufen des Klimanotstands in der Ratssitzung am 06. Juni 2019 setzte die Politik

ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz in Gladbeck.



Die Stadtverwaltung wurde u.a. damit beauftragt, ihre Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte noch weiter zu verstärken und ein weitergehendes Konzept für den Klimaschutz in Gladbeck auszuarbeiten, um noch höhere Klimaschutzziele zu erreichen und somit insbesondere für nachfolgende Generationen ihren Beitrag zu einer klimafreundlichen Zukunft zu leisten.

Zitat Ende;





Scheint eine Art Auslegungssache

der Gladbecker Politik zu sein ??

letzter Stand vom 25.11.2020