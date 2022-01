Am Samstag, den 8. Januar führt das "Hausarztzentrum Butendorf", Medizincampus, Horster Straße 137 in Butendorf in der Zeit von 8 bis 13 Uhr erneut eine Sonderimpfaktion durch.

Verabreicht wird ausschließlich das Mittel "BionTech".

Geimpft werden Erst-, Zweit- und Folgeimpfungen (Booster), allerdings nur mit Anmeldung.

Terminvereinbarungen sind möglich per Internet unter www.hausarztzentrum.de.

Impflinge werden gebeten, das ausgefüllte Aufklärungs - und Einwilligungsformular (Download bei der Buchung) mitzubringen. Gleichess gilt natürlich für den Impfpass.