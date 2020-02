Mit einem glasklaren Sieg am 16. Februar gegen den SG Halden-Herbeck II sind die Handballdamen des VfL Gladbeck weiter auf der Erfolgsspur.

Vor allem die Torwartin Pauline Langanke reagierte äußerst gekonnt – und das Team von Trainer Klaus Förster (der geschickt nach Spiellage auswechselte) zeigte ab der ersten Spielminute, wer in der Halle „den Ton angibt!“ Bereits in der Halbzeitpause trafen die VfL-erinnen 16-mal ins gegnerische Tor. In der zweiten Spielhälfte stellten die Gäste ihre Taktik neu auf, dadurch holten sie etwas auf, aber mit schnellen Gegenangriffen und gezielten Torwürfen gewann die VfL-A-Abteilung am Ende der Begegnung mit 26 : 16. Damit landete die VfL-Gruppe wieder auf dem ersten Platz in der Bezirksliga. Am 1. März spielt das VfL-Aufgebot auswärts gegen TuS Ickern.

Zur Siegesgruppe gehörten Tizia Appelt, Camilla Birmes, Antonia Buddenborg, Tabea Dusza, Marlene Keyser, Annika Kirsten, Lena König, Sina Kuhlmann, Anna Larisch, Emma und Emily Marcinkowski sowie Pauline Langanke.

Foto und Text: Peter Braczko