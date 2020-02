Zwei neue Corona – Verdachtsfälle nun auch in Duisburg:

So wie es aussieht ist das Corona - Virus wahrscheinlich nun auch endgültig im Ruhrgebiet angekommen.

Radio Duisburg meldet auf ihrer HP das 2 Verdachtsfälle vorliegen.

Es handelt sich um ein Ehepaar das in Italien war und nun nach Duisburg zurückgekehrt ist.

Beide liegen im evangelischen Krankenhaus in Duisburg - Fahrn auf der Isolierstation.

Das genaue Testergebnis soll es spätestens morgen früh geben.

Man kann nur hoffen das es nicht einen noch selbst erwischt, das Virus greift nun auch in Deutschland immer schneller um sich.