Gemeinsam durch Hülm mit Jan Baumann

Gemeinsam mit dem Gocher CDU Bürgermeisterkandidaten Jan Baumann und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff gingen rund 30 Hülmer Bürger auf Erkundungstour rund um Hülm.

Bei schönem Wetter wurden verschiedene Punkte und Straßen angefahren um über aktuelle Themen wie den Glasfaserausbau, die Umbaupläne für die alte Schule und die Erschließung eines Neubaugebietes zu informieren. Vertieft wurden die Themen bei der anschließenden gemütlichen Runde in der Alten Schule in Hülm.

„Wir freuen uns über die rege Teilnahme an unserer Veranstaltung", sagte Christa Hünnekes, Ortsverbandsvorsitzende der Christdemokraten in Hülm. „Ganz nach dem Motto der CDU Hülm: Wer sich bewegt, kann auch was bewegen.“

Foto: privat