Am Samstagmittag befuhr eine 51 jährige Frauaus Uedem die Labbecker Straße (L77) in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der

Einmündung Bohnenstraße beabsichtigte sie in diese nach links einzubiegen. Beim

Abbiegevorgang übersah sie einen 39 jährigen Kradfahrer aus Xanten, der die

Labbecker Straße in die Gegenrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Hierbei wurde der Kradfahrer so schwer

verletzt, dass er nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungshubschrauber

einer Spezialklinik zugeführt wurde. Die 51 Jährige erlitte einen Schock und

wurde zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden von der

Polizei sichergestellt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Fahrbahn

komplett gesperrt.