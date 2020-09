Am Dienstag erhielten scheinbar diverse Firmen erpresserische Emails mit einer Bitcoinforderung. Bei Nichtzahlung droht der unbekannte Verfasser mit der Zündung einer Bombe. Eine dieser Emails hat gegen 12.30 Uhr auch eine Firma an der Mühlenstraße in uedem erreicht, weshalb es dort zu einem größeren Polizeieinsatz kam.Auch wenn es sich bei dieser Email offensichtlich um Spam handelt, und nicht von einer Gefährdung auszugehen war, wurden alle notwendigen polizeilichen Maßnahmen eingeleitet und die betroffene Firma ohne Ergebnis durchsucht.

Die Ermittlungen nach dem Absender der Email wurden aufgenommen.