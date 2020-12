An den leerstehenden sogenannten Belgierhäusern an derMelatenstraße in Goch wurde in den letzten Tagen mehrfach Unrat angezündet. eiligabend brannten Autoreifen und ein alter Grill an der

Fassade eines Hauses. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden wurde Unratauf einem Balkon des Nachbargebäudes in Brand gesetzt. Die Löschzüge Stadtmitte

der Freiwilligen Feuerwehr Goch löschten beide Brände. Größerer Sachschaden ist

durch beide Feuer nicht entstanden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 24. Dezember flüchtete ein 1,80Meter großer, circa 16-jähriger Junge vom Tatort. Er trug zur Tatzeit eine

orangene Sweatjacke und eine schwarze Maske, so die Polizei. Weitere

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080 entgegen.