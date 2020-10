Ein derzeit unbekannter Einbrecher ist am Dienstagabend offenbar über eine Terrassentür in die Wohn- und Geschäftsräume eines Hauses in der Straße Am Bruch im Ortsteil Wemb eingedrungen und hat dort Bargeld gestohlen. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet und somit zwischen 21.12 Uhr und 21.25 Uhr begangen. Sie zeigt einen jüngeren männlichen Einzeltäter mit einem Anglerhut. Der Verdächtige war mit einem roten Kapuzenpulli, einer schwarzen Steppjacke, einer grauen Hose und hellen Sneakers bekleidet. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen, die den Verdächtigen in der Vor- oder Nachtatphase in der Nähe des Tatorts gesehen haben und Hinweise zur dessen Identität geben können. Darüber hinaus schließt die Polizei nicht aus, dass der Mann Mittäter gehabt hat, die unter Umständen Schmiere gestanden haben.