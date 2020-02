Üblicherweise findet der erste Karnevalsumzug im Verbreitungsgebiet des Gocher Wochenblatt in Weeze statt, wo der Gemeindejugendring zum Kinderkarnevalszug einlädt. Doch dem und Gochs Rosenmontagszug sind die Mitarbeiter im Hagebaumarkt Swertz am Bössershof in Goch am Donnerstag zuvorgekommen und haben einen Umzug im (!) Baumarkt organisiert. Auf kleinen Mottowagen präsentierten sich alle elf Abteilungen inklusive Baustoffzentrum den Gocher Tollitäten und riefen aus voller Brust "Helau!" Der Grund leuchtete ein: Gochs Prinz Johannes V. ist der erste Kollege auf dem höchsten närrischen Thron und die Freude in der "Swertz-Familie" darum riesengroß. Sogar die Kunden hatten jede Menge Spaß. Foto: Steve