Mit Einschränkungen (Terminvereinbarung) darf der gesamte Einzelhandel seit Montag wieder öffnen, und auch die Museen dürfen wieder ihre Ausstellungen wieder präsentieren.

Goch. "Nach einem langen Lockdown, verbunden mit der Schließung des Museums sowie des Arnold Janssen-Hauses, eröffnen wir beide Häuser wieder am Mittwoch, 10. März", freut sich Dr. Stephan Mann der Gocher Museumsleiter. Zu sehen ist die Ausstellung von Thomas Baumgärtel "German Urban Pop Art", die bis zum 15. Juni verlängert ist, sowie alle anderen Sammlungsräume.

Einlass ist aber nur mit Zeitticket möglich, maximal sind 20 Besucher zeitgleich im Museum erlaubt. An der Kasse werden die Besucherdaten erfasst. Zeittickets gelten für Zeitkorridore: wochentags von 10 bis 12 Uhr, von 12 bis 14 Uhr, von 14 bis 16 Uhr. Zwischen 16 und 17 Uhr gibt es eine sogenannte Happy Hour, der Eintritt ist frei. Am Wochenende gelten folgende Zeitkorridore: 11 bis 13 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Die Tickets können gebucht werden über Telefon 02823/970817 oder per Mail museum@goch.de.

Im Arnold Janssen-Haus sind maximal 2 Besucher aus einem Haushalt zeitgleich erlaubt. Tickets können (Nur für das Wochenende) für die Zeiträume 11 bis 12 Uhr, 12 bis 13 Uhr, 13 bis 14 Uhr, 14 bis 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr und 16 bis 17 Uhr gebucht werden.