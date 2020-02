Die Narren in Keppeln haben dem Nieselregen getrotzt. Tausende Karnevalisten säumten am Rosenmontag den Zugweg und jubelten den knapp 40 Fußgruppen und Wagen zu, die Bonbons, Schokolade und sogar Blumenzwiebeln warfen. Die Bilder von Steve gibt es schon jetzt hier, den Bericht am Mittwoch im Gocher Wochenblatt!