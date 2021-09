HAGEN. In Altenhagen wurden Dienstagabend,14. September, eine Frau und ein Mann durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich die 43-jährige Hagenerin und der 41-jährige Hagener, gegen 18.50 Uhr, auf dem Gehweg der Altenhagener Straße auf. Sie standen, gemeinsam mit dem 42-jährigen Tatverdächtigen, im Bereich der Treppe, die zu dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes führt.

Der Tatverdächtige griff sowohl die Hagenerin als auch den Hagener an und verletzte beide Personen durch Messerstiche im Bauchbereich. Die verletzte Frau konnte auf den Beifahrersitz des Autos einer 22-jährigen Zeugin flüchten, das an dem dortigen Fußgängerüberweg stand. Der angegriffene Mann begab sich in einen Imbiss in der Altenhagener Straße.

Der 42-jährige Tatverdächtige entfernte sich in Richtung des Friedensplatzes vom Tatort und konnte dort bis zum Eintreffen der Polizeibeamten durch Passanten festgehalten werden. Die Polizisten fanden bei dem Mann ein Messer, bei dem es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Sie nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest.

Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte der Rettungsdienst die beiden lebensbedrohlich verletzten Personen in Hagener Krankenhäuser.

Erste Ermittlungen ergaben, dass sich alle Beteiligten vor der Tat bereits kannten. Das Tatmotiv ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Hagener Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, die nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.