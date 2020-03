Am Donnerstagnachmittag wurde ein 21-Jähriger bei einem Radunfall leicht verletzt. Der Hagener und eine 20-jähriger Lüdenscheiderin entschlossen sich aus bisher nicht geklärten Gründen, ihre Fahrräder mit einem Gurt zu verbinden.



Die Radfahrer fuhren so auf dem Gehweg an der Osterfeldstraße hintereinander her. Der 21-Jährige vorne, die 20-Jährige dahinter. In Höhe eines Supermarktes wollten diese von dem Gehweg auf den Parkplatz fahren. An den dort stehenden Sperrpfosten entschied sich der 21-Jährige rechts, seine Nachfolgerin jedoch links an dem Sperrpfosten vorbeizufahren. Der Gurt blieb dabei an dem Pfosten hängen und beide Radfahrer stürzten. Der Hagener verletzte sich bei dem Sturz leicht am Knie, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 20-Jährige blieb unverletzt und kümmerte sich um die Fahrräder.