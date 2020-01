Gegen Abend kam es in der Taubenstr. in Hagen-Wehringhausen zu einem Brand in einem Keller. Durch die starke Rauchentwicklung konnten viele Bewohner das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen. Eine Frau wollte aus dem dritten Stock aus dem Fenster springen, was verhindert werden konnte. Fünf Bewohner wurde über die Drehleiter gerettet, sechs weitere wurden mit Steckleitern auf der Rückseite über die Balkone gerettet werden. Ein Bewohner wurde dann noch mit seinem Hund aus dem Haus gerettet.

Die Polizei musste aufgrund vieler Gaffer mit 14 Beamten an der Einsatzstelle sein.

Die Bewohner wurden in verschiedene Fahrzeugen betreut und in der VHS. Die acht verletzen Personen haben Rauchgasvergiftungen erlitten.

Das Haus wird aufgrund der Rauchentwicklung wohl unbewohnbar sein. Der Einsatz dauert noch an.