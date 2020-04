Am Freitag, 3. April, meldete eine Zeugin der Polizeileitstelle gegen 23.45 Uhr eine Party in einem Lokal in der Oeger Straße. Die Fenster waren von Innen abgedeckt, sodass ein Hineinsehen nicht möglich war.

Als die Beamten klopften, verstummten die Stimmen hinter der Tür. Kurz darauf wurde von innen abgeschlossen. Mehrere Minuten lang geschah nichts, bis schlussendlich nach erneutem Klopfen ein Mann die Tür öffnete. Im Lokal befanden sich 19 Männer im Alter zwischen 19 und 65 Jahren und eine 29-jährige Frau. Zwei der Männer versuchten sich auf den Toiletten vor der Polizei zu verstecken.

In den Räumen fanden die Beamten alkoholische Getränke, Softdrinks und Pokertische samt Spielkarten und -chips. Alle Personen erhielten einen Platzverweis und eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Der Veranstalter der illegalen Glücksspiele wird jetzt durch die Kripo ermittelt.