HAGEN. Auf der Iserlohner Straße in Hohenlimburg wurde zwischen Sonntagabend, 19. September und Montagmorgen, 20. September, ein Auto mit mehreren Eiern beworfen.

Der 57-jährige Besitzer hatte den Toyota an der Straße geparkt. Nachdem er die Verschmutzungen feststellte, ließ er das Fahrzeug in einer Waschanlage reinigen. Danach bemerkte er kleinere Kratzer an der Frontscheibe sowie an der Motorhaube. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Tel. 02331/986 2066 zu melden.