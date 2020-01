Eine Führung durch das Theater Hagen und ein Blick hinter dessen Kulissen - dazu lädt die Volkshochschule Hagen (VHS) im Rahmen ihres Jubiläumsprogramms "100 Jahre - 100 Begegnungen" am Samstag, 25. Januar, um 14 Uhr ein.



Der Treffpunkt ist am Bühneneingang des Theaters, Elberfelder Straße 65. Es gibt viel zu entdecken in diversen Ecken, die Besucher des Theaters normalerweise nicht zu sehen bekommen. Die Führung ist kostenlos. Die Veranstalter bitten jedoch um eine Anmeldung für den Kurs J200. Mehr Informationen sind beim Serviceteam der VHS unter Tel. 02331-207-3622 oder online auf der Seite www.vhs-studienreise.de./anmeldung zu erfahren.