„So laut war deine Stimme noch nie“ – darauf weist anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl eine Plakataktion hin, an der sich die Stadt Hagen mit dem Bündnis „Partnerschaft für Demokratie“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ beteiligt. Damit sollen insbesondere junge Wähler dazu animiert werden, am 13. September ihre Stimme abzugeben.



Vor allem Erstwählerinnen und Erstwähler stehen im Fokus: „Wählen zu dürfen ist ein Privileg, doch viele denken, mit ihrer Stimme nichts bewirken zu können.“, ist die Annahme des Bündnisses. „Wählen mit 16 – Wo gibt’s denn sowas?“, lautet ein Spruch, der auf den modern gestalteten Plakaten zu lesen ist. Aufmerksamkeit bewirken für das teilweise hart erkämpfte Recht zu wählen – darum geht es bei der Mission, die hinter der Aktion steckt. Speziell jungen Menschen soll so auch in Hagen verdeutlicht werden, wie wichtig es ist, von dem eigenen Wahlrecht Gebrauch zu machen. In Nordrhein-Westfalen dürfen bei den Kommunalwahlen am 13. September Jugendliche ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben.

Nach dem Ende der Sommerferien werden die Plakate nun gezielt an Hagener Vereine, Schulen, Kirchengemeinden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit verteilt. Interessierte können sich etwa auch an den Jugendring Hagen e.V. wenden. Die beteiligten Partnerschaften aus dem Ruhrgebiet rufen zudem dazu auf, Fotos der Plakate auf Instagram und in anderen sozialen Medien unter dem Hashtag #erstesmalerstewahl zu teilen, um so noch mehr jugendliche Wählerinnen und Wähler zu erreichen.

Die Plakate zur gemeinsamen Aktion der „Partnerschaften für Demokratie“ – also jenen Kommunen, die sich im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ für die Förderung von Demokratie und Vielfalt einsetzen – sind in insgesamt 29 Kommunen zu sehen. Neben der Hagener „Partnerschaft für Demokratie“ beteiligen sich unter anderem auch die Städte Waltrop, Herne, Hattingen, Witten, Hamm, Essen, Herten, Büren, Ahlen sowie die Kreise Unna und Paderborn.