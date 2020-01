Damit die Bäume dieses Jahr nicht nur bis zum 6. Januar entsorgt werden können, gibtes im neuen Jahr weitere komfortable Entsorgungswege.



Im gesamten Monat Januarkönnen die Nadelhölzer an vier Stellen im Stadtgebiet kostenlos entsorgt werden:

• am neuen Wertstoffhof in Haspe in der Tückingstraße 2 neben der FeuerwehrHaspe/Tücking/Wehringhausen

• am Wertstoffhof in der Obernahmer

• in Hohenlimburg an der Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle

• beim HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße.

Alle Adressen und Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des HEB: www.hebhagen.de.