Ab dem 1. Januar bietet das Jobcenter Hagen seinen Kunden ein neues, kostenloses Online-Angebot an. Unter www.port-alo.de/hagen bekommt das Jobcenter Hagen ab Neujahr eine eigene Landingpage auf dem großen Gesundheitsportal PortALO, welches vom „Team Gesundheit Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH“ in Bielefeld betrieben wird.

„Seit längerer Zeit lässt sich beobachten, dass die Anzahl der Kunden mit multiplen gesundheitlichen Problemen immer weiter zunimmt“, erklärt Thorsten Opel, Teamleiter des Gesundheitsteams im Jobcenter Hagen, diesen Schritt. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, diesen neuen Weg zu gehen, um unseren Kunden entsprechende Angebote und Hilfestellungen anbieten zu

können“, so Opel weiter.

Nach der erforderlichen Registrierung kann auf alle Inhalte der Seite zugegriffen werden. Das Angebot ist sehr umfangreich und beinhaltet beispielsweise wöchentliche

Workshops zu unterschiedlichen Themen. Das Motto für den Januar lautet: Neues

Jahr, neues Ich! „Gerade in der jetzigen Phase, wo Kontakte und größere Gruppenveranstaltungen in

Präsenz vermieden werden sollen, bieten sich Online-Angebote an, um trotzdem aktiv etwas für seine Gesundheit tun zu können“, weiß auch Holger Schmitz, Geschäftsführer des Jobcenters in Hagen. „Die Gesundheit ist ein wichtiger Schlüssel, um im Arbeitsleben wieder Fuß zu fassen. Deshalb sind wir froh, den Menschen in Hagen diese Möglichkeiten jetzt online anbieten zu können“ betont Holger Schmitz.

Die Workshops im Januar:



Mittwoch, 5. Januar, 11 Uhr: Heute geht’s um mich – Selbstfürsorge

Mittwoch, 12. Januar, 11Uhr: Gute Vorsätze

Mittwoch, 19. Januar, 11 Uhr: Dauerhaft gesund essen

Mittwoch, 26. Januar, 11 Uhr: Langfristig mehr Bewegung im Alltag

Für Kunden, die sich im digitalen Bereich mit Tablets oder Laptops noch nicht so gut auskennen, bietet das Jobcenter auch einen kostenlosen Kurs mit dem Namen „DigiMAT“ an. Interessierte können sich unter Tel. 36758-700 oder per E-Mail unter Jobcenter-Hagen.JobFuture@jobcenter-ge.de melden.