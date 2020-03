Gerade rund um den Monatswechsel kommt es in der Sparkasse zu einem deutlich erhöhten Kundenaufkommen. Viele Menschen erhalten zum Monatsende ihre Lohn-, Lohnersatz- oder Rentenzahlung und wollen sich daher mit Bargeld versorgen. Doch in Corona-Zeiten appelliert die Sparkasse dringend an ihre Kunden:

- Vermeiden Sie möglichst Besuche in der Sparkasse, insbesondere zum Monatswechsel, und reduzieren Sie Ihre Ter-mine in der Sparkasse aktuell auf das Notwendigste.

- Nutzen Sie die 62 Geldautomaten an den gewohnten Standorten in Hagen und Herdecke und achten Sie auch hier auf den empfohlenen Abstand untereinander von mindestens 1,5 Metern.

- Übrigens zahlen viele Supermärkte, Discounter oder große Drogeriemärkte bei einem kleinen Mindesteinkauf Bargeld unkompliziert mit aus.

- Sollte ein Besuch doch unvermeidbar sein, steht die Sparkasse aktuell an diesen Standorten persönlich zur Verfügung: Stiftsstraße in Herdecke sowie in Hagen im Sparkassen-Karree, Boele, Eilpe, Elsey und Haspe.

- Wann? Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr, Sparkassen-Karree bis 18 Uhr, aktuell keine Öffnung an Samstagen.