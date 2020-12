Traditionell lädt der Verein AMARAABA-Ghana aus Wetter wieder zur Weihnachtsbaum-Aktion ein. Gegen eine Spende für den Verein, der sich für Kinder in Ghana einsetzt, können schmucke Nordmann-Tannen erworben werden.



Am Sonntag, 13. Dezember, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr ist es wieder so weit und viele schöne große und kleine Tannenbäume stehen auf dem Parkplatz hinter der Christuskirche, Steinkampstraße 4, in Grundschöttel nach der Sonntagsmesse bereit.

Selbstverständlich werden die geltenden Corona-Maßnahmen eingehalten. „Daher müssen wir leider in diesem Jahr auf das gemütliche Plaudern bei Glühwein oder alkoholfreiem Punsch verzichten“, kündigt Vereinsvorsitzende Katharina Gerlach an. Doch die Gespräche über den Verein mit den zahlreichen Projekten für die Kinder in Ghana sollen nicht untergehen. Daher der Appell: Maske nicht vergessen.

Die Spenden, die der Verein bei der Weihnachtsbaum-Aktion erhält, werden in das nächste große Projekt fließen. „Auch wenn die Schulen in Ghana aufgrund der Corona-Pandemie aktuell noch geschlossen sind, werden wir im nächsten Jahr wieder in eine Schule investieren“, weiß Katharina Gerlach. Weitere Informationen zum Verein mit zukünftigen, aktuellen und vergangenen Projekten finden Interessierte auf der Homepage des Vereins unter www.amaraaba-ghana.de.

Wandkalender 2021

Seit einigen Jahren erstellt der Verein AMARAABA-Ghana Wandkalender mit Impressionen vom Leben und von den Menschen in Ghana. Die neuen Kalender für das Jahr 2021 werden gegen eine Spende von 16 Euro (Minimum) abgegeben. Wer Interesse an einem Wandkalender hat kann diesen auch am 13. Dezember in Grundschöttel persönlich erwerben. Interessierte können sich auch gerne per Mail an amaraaba-ghana@web.de melden.