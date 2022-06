Am Samstag, 9. Juli von 10 bis zirka 15 Uhr, lädt das Team der Unit HAGEN.MARKETING alle Hagener zu einer Erlebniswanderung auf dem 3 TürmeWEG ein. Als Highlight können die Teilnehmer dem Künstler Meinolf Zavelberg beim Schnitzen der neuen “Panorama-Bank” über die Schulter

schauen, um sie danach gemeinschaftlich zu taufen.

„Es ist und bleibt ein Weg, der von Hagenern für Hagen gestaltet wurde und jetzt kommt ein weiteres Highlight dazu - unsere neue 3TürmeWEG-Bank”, freut sich Kirsten Fischer, Leitung der Unit HAGEN.MARKETING, die die Erlebniswanderung persönlich begleiten wird. “Der Panoramablick unterhalb des Eugen Richter Turms auf unsere Stadt, verbunden mit einer kreativ geschnitzten Bank aus Holz aus unserem Stadtwald, ist einer der vielen Gründe warum wir stolz sein können auf unseren Premiumweg.”

Teilnehmer können sich während der Erlebniswanderungen aber nicht nur auf viele Insiderinfos freuen, sondern auch auf die Einweihung mit anschließender Panoramapause und Wanderhäppchen. Die Aussicht von allen drei Türmen gehört natürlich dazu.

Alle Teilnehmer erhalten vorab ein kleines Startpaket, welches unter anderem die NEUE 3 TürmeWEG Broschüre, eine Trinkflasche und ein Energie-Paket mit Obst und Müsliriegel beinhaltet.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum Donnerstag, 7. Juli, unter tourismus@hagen-wirtschaft.de möglich. Es sollte unbedingt an ausreichend Getränke und festes Schuhwerk gedacht werden. Treff- und Startpunkt ist der Parkplatz vom Restaurant Waldlust um 9.45 Uhr am Samstag, 9. Juli. Eine Ausweichmöglichkeit bietet auch der Wanderparkplatz in der Pelmkestraße 115, 58089.