Am 12. März war erfolgreicher Abschluss des Einsteigertrainings des TV Hasperbach Lauftreffs. Gemeinsam mit den weiteren Betreuerinnen freut sich Übungsleiter Dieter Schmückert darüber, dass alle fünf Einsteigerinnen das Ziel erreicht haben, 30 Minuten ohne Pause zu laufen.



Er sagt: „Im Grunde können alle dieses Ziel schaffen und ihr Immunsystem stärken. Das Laufen ist die effektivste Ausdauersportart und sehr einfach zu lernen. Die Kurse finden regelmäßig seit vielen Jahren statt. In den letzten sieben Jahren wurden ca. 40 Personen erfolgreich im Ausdauerlauf trainiert. Darunter finden sich sowohl völlig Untrainierte, als auch solche mit gewisser Grundfitness. Beim Training geht es darum, das Herz-Kreislaufsystem zu aktivieren und zu stärken, die Ausdauer zu verbessern und Spaß dabei zu haben. Im Lauftreff gibt es dann die Möglichkeit, in einer netten Gruppe die erlangte Fitness zu erhalten und weiter auszubauen. Der Lauftreff des TV Hasperbach 1898 ist für alle Laufinteressierten offen, egal ob Einsteiger, Wiedereinsteiger, Genussläufer oder auch Hobbyläufer mit Wettkampfambitionen.

Das Gruppentraining, montags und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr, wird nach der „Corona“-Sperre natürlich wieder aufgenommen!

Kontakt: lauftreff.tv-hasperbach.de