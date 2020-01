Auf der Spur des 3 TürmeWEGs fand im November ein Trailrun der besonderen Art statt: Aktive vom Lauftreff des TV Hasperbach suchten nach neuen Herausforderungen, doch anstatt einfach wieder bei einem anderen Marathon zu melden, keimte die Idee auf, doch mal einen eigenen Wettbewerb zu veranstalten.



Sind die Aktiven „verrückt“ genug, um an Läufen wie dem unterirdischen Kristallmarathon, einem Bier-Marathon in Belgien oder gleich dem Ur-Marathon in Athen teilzunehmen, sollte eine eigene Laufveranstaltung doch machbar sein. Diese Herausforderung aber übersteigt die Teilnahme an einem Marathon in anderer Weise: gibt es doch so manche Hürde zu bewältigen - nicht zuletzt bei der Finanzierung. Unzählige Dinge sind zu beachten, Helfer zu akquirieren und die Übersicht nicht zu verlieren. Doch nun ist es amtlich:

Start und Ziel wird am 8. November in der Nähe des Kaiser-Friedrich-Turms sein, die Gesamtstrecke umfasst zehn Kilometer, die 300 Höhenmeter sind zu 90 Prozent auf Waldwegen und Trampelpfaden zu bewältigen.

Der 3 TürmeWEG TRAILRUN wurde in Kooperation mit der Hagen-Agentur für alle ambitionierten Trail-Läufer, Läufergruppen und Walker konzipiert.

Auf dem Premiumwanderweg durch den Hagener Stadtwald gibt es einiges zu entdecken. Es liegen mit Kaiser-Friedrich-Turm, Eugen-Richter-Turm und Bismarckturm drei historische Monumente der Stadt Hagen an der Runde. Zahlreiche Aussichtspunkte bieten zudem tolle Ausblicke über Stadt und Umland. So wird die Veranstaltung zur Werbung für den Laufsport, den Verein und für ganz Hagen!

Doch eine solche Idee braucht nicht nur tat-, sondern auch finanzkraftige Helfer.

Es werden noch Sponsoren gesucht, die sich beim Lauf, aber auch schon jetzt auf der eigens erstellten 3 TürmeWEG TRAILRUN-Homepage als Unterstützer präsentieren können: 3tuermetrail.de /drei-tuerme-trail.de. Sollte alles gut laufen, kann Ende Januar die Anmeldung für die Sportler freigeschaltet werden.

Weitere Informationen zum 3 TürmeWEG TRAILRUN gibt es auf der Homepage, wo auch die besondere Laufstimmung auf der Strecke in einem Video eingefangen ist.