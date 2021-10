Am Sonntag, 7. November 2021, werden ab 17 Uhr Sabine und Michael van Ahlen eine literarische Collage im Ratssaal des Alten Rathauses präsentieren.

Kaum etwas hat Hans Christian Andersen (1805-1875) lieber getan als seine Märchen vor Publikum vorzutragen, auch – oder gerade – wenn sie noch nicht vollendet waren: auf diese Weise erprobte er ihre Wirkung, las von den Mienen der Zuhörer, variierte, probierte, feilte und verbesserte. Er erzählte mit Verve und Leidenschaft, gestenreich und ausdrucksstark, er begeisterte sich und redete sich in Feuer – und fand kein Ende. Karikaturen dieser Zeit zeigen einen wild gestikulierenden Andersen, der in seinem nimmermüden Fabuliereifer nicht wahrnimmt, dass die Gesichter um ihn herum mittlerweile einen sehr gequälten Ausdruck angenommen haben, so sie nicht schon längst im seligen Schlummer zerflossen sind...

So weit wird es bei diesem Andersen-Abend natürlich nicht kommen. Im Gegenteil. In ihrer literarischen Collage aus Märchen, Notizen und biographischen Berichten von und zu Andersen zeigen Sabine und Michael van Ahlen auf spannende und unterhaltsame Weise, über welch breites Erzählspektrum der Dichter verfügte: von anmutig, zart, traurig über witzig und verschmitzt bis unheimlich, schräg und satirisch. Dabei wird deutlich, wieviel von Andersen selbst, von seinem merkwürdigen, abenteuerlichen Leben, seinem Geist und seiner Zeit in den Märchen steckt. Mit den Märchen wird so auch ihr Dichter lebendig, der rastlos Reisende, der Hypochonder, der stets um Anerkennung und Liebe Ringende, der seinen erwachsenen Zeitgenossen oft verschroben und schwierig erschien. Kindern jedoch war er ein immer willkommener Gast. Andersen erschuf eine völlig neue Art des Erzählens und glaubte auch dann noch fest an seine Kunst, als ihr der ersehnte Erfolg zunächst versagt blieb und Kritiker und Pädagogen verdrießlich die fehlende Moral und Unterweisung in den Märchen beklagten. Heute weiß natürlich ein jeder, wer recht behalten hat.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro erhalten sind im Vorverkauf bei der Stadtagentur Haltern am See, Markt 1, sowie an der Tageskasse erhältlich (sofern noch vorhanden) oder durch eine verbindliche Reservierung per eMail an hms@kulturstiftung-masthoff.de . Die regulären Öffnungszeiten der Stadtagentur sind montags bis freitags von 10 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr.

Wegen der Corona-Situation ist für den Besuch der Lesung die 3G-Regel unbedingt einzuhalten und nachzuweisen, was den Einlass verzögern kann; bitte kommen Sie daher etwas früher. Am Sitzplatz selbst besteht keine Maskenpflicht.

Quelle: Kulturstiftung Masthoff