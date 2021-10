Im Internet stößt man immer häufiger auf Portale, die auf der suchen nach Menschen sind, die im Kundenauftrag Dienstleistungen, Produkte oder Internetseiten prüfen und anschließend von ihren Erfahrungen berichten. Teilweise winken hohe Honorare - doch neben seriösen Anbietern scheint es auch einige schwarze Schafe zu geben. Ich habe mich einem Selbsttest unterzogen und mich in mehreren Portalen angemeldet, die damit werben, Mitglieder für ihre Teilnahme an solchen Tests zu bezahlen.

Aufgaben als Online-Tester



Die eigentliche Aufgabe eines Online-Testers ist es, im Auftrag eines Unternehmens dessen Produkte und Dienstleistungen zu testen. So soll zum Beispiel herausgefunden werden, ob es im Prozessablauf technische Probleme gibt und mit welchen Schwierigkeiten potentielle Kunden konfrontiert werden. So ist es beispielsweise nicht unüblich, dass Testpersonen damit beauftragt werden, auf einer vorgegebenen Internetseite bestimmte Informationen zusammen zu sammeln. Anschließend wird analysiert, wie schwer die gesuchten Informationen zu finden waren und ob es möglicherweise Verbesserungspotential beim allgemeinen Aufbau der Webseite gibt.

Auch werden Tester häufig eingesetzt, um den Kundensupport eines Unternehmens zu testen. So wird den Testpersonen beispielsweise eine konkrete Problemstellung mit auf den Weg gegeben, mit welcher sie sich anschließend an den Kundenservice des Unternehmens wenden sollen. Anschließend werden die Antworten des Kundendienstes analysiert um herauszufinden, ob das Problem des Kunden adäquat gelöst wurde.

So viel zur Theorie



In der Praxis zeigt sich leider schnell, dass viele Portale, die mit Jobs als Online Tester werben, solche Aufträge gar nicht oder nur sehr selten in ihrem Portfolio haben. Am häufigsten sind mir "Jobs" begegnet, bei denen ich eine bestimmte App oder ein Spiel herunterladen und über einen bestimmten Zeitraum nutzen sollte. Im Anschluss wurden mit Belohnungen im Cent-Bereich zuteil. Es scheint so, als stünde das Testen der Apps und Spiele überhaupt nicht im Vordergrund. Vielmehr geht es darum, dass die genannten Apps möglichst häufig heruntergeladen werden.

Die Vergütung fällt darüber hinaus so gering aus, dass ich mir auch nach mehreren Tagen intensiven Testens gerade mal eine Kugel Eis leisten könnte.

Online Panels



Bessere Erfahrungen habe ich dagegen in sogenannten Online Panels gemacht. Dabei handelt es sich um Plattformen, welche von Marktforschern betrieben werden. Auch wenn hier die Tätigkeit als Online Tester nicht zwangsläufig im Vordergrund steht, bin ich hier dennoch zu deutlich lukrativen Jobs eingeladen worden als auf den Plattformen, die aktiv mit solchen Angeboten werben.

Mein Fazit



Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich Zukunft deutlich sorgfältiger bei der Auswahl solcher Anbieter vorgehen werde. Sobald mit lukrativen Aufträgen und Vergütungen von 50 oder sogar 100 Euro geworben wird, sollte man hellhörig werden. Es scheint so, als würde viele Anbieter lediglich daran interessiert sein, die Download-Zahlen bestimmter Apps und Spiele nach oben zu treiben, anstatt ihren Mitglieder wirkliche Aufträge zu vermitteln.