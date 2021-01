Am 27. Januar war letzter Wahltag der Seniorenbeiratswahl in Haltern am See. Bis 15:00 Uhr konnten noch Stimmzettel dieser Briefwahl im Wahlumschlag im Rathaus abgegeben werden. Am 28. Januar fand dann in drei Wahllokalen im Neuen Rathaus die Stimmauszählung für die acht Wahlbezirke statt.

35 Kandidat*innen ab 60 Jahren hatten sich den 12.214 Wahlberechtigten zur Wahl gestellt. Darunter waren auch vier Mitglieder des derzeitigen Seniorenbeirates, die alle wiedergewählt wurden. Die Wahlbeteiligung war mit 41,68% so hoch wie noch bei keiner vorherigen Seniorenbeiratswahl in unserer Stadt. Dieses Ergebnis ist sicherlich der Arbeit und dem Einsatz der Seniorenbeiratsmitglieder in den letzten Jahren geschuldet – eine Wertschätzung allemal!

Im großen Ratssaal, der als Wahllokal für den größten Wahlbezirk diente, wurden die Stimmen von dreizehn Wahlhelfer*innen für den Wahlbezirk 1.0 Haltern-Mitte ausgezählt. Hier gab es 17 Bewerber*innen für sieben Sitze.

In einem weiteren Wahllokal mit sechs Wahlhelfer*innen wurden die Wahlbezirke 4.0 Flaesheim (2 Bewerber für einen Sitz), 6.0 Lippramsdorf (2 Bewerber m/w für 2 Sitze), 7.0 Hullern (3 Bewerber) und 8.0 Holtwick (eine Bewerberin) mit je einem Sitz ausgezählt.

Im dritten Wahllokal waren sechs Wahlhelfer*innen für die Stimmenauszählung für die Wahlbezirke 2.0 Hamm-Bossendorf und 3.0 Lavesum (je 2 Bewerber für einen Sitz) sowie 5.0 Sythen (2 Bewerberinnen und 3 Bewerber für drei Sitze) verantwortlich.

Das vorläufige Ergebnis der Stimmenauszählung stand am frühen Nachmittag fest (siehe Grafik). Der Wahlausschuss wird am 16. Februar 2021 tagen und das amtliche Wahlergebnis dann abschließend feststellen. Danach erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Haltern am See. Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Seniorenbeirates ist für Mittwoch, 24. Februar 2021, um 9:00 Uhr im Neuen Rathaus, Dr.-Conrads-Str. 1, Ratssaal, geplant.

Informationen zum bisherigen Seniorenbeirat und seinen Aufgaben findet man auf der Internetseite. Hier der Link: https://unser-quartier.de/haltern/